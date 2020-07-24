В Собинском районе сгорел дачный дом. Он находился на территории садового товарищества. Как сообщают в МЧС области, сигнал о пожаре поступил в начале 9 утра. На место сразу выехали спасатели.

В Собинском районе сгорел дачный дом. Он находился на территории садового товарищества. Как сообщают в МЧС области, сигнал о пожаре поступил в начале 9 утра. На место сразу выехали спасатели. На пожаре они обнаружили, что весь дачный домик объят пламенем. Возгорание ликвидировали на площади 9-ти квадратных метров. В доме обнаружили погибшего мужчину 50-го года рождения.