Проверки продолжаются.

За истекший период текущего года региональной прокуратурой выявлено 1056 нарушений, внесено 232 представления, 146 лиц привлечено к дисциплинарной и 58 к административной ответственности, принесен 141 протест, объявлены 48 предостережений, вынесено 1 постановление о направлении материалов проверки в органы предварительного расследования, по которому в настоящее время проводится проверка.За этот год сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения в сфере обеспечения соответствия местных дорог требованиям технических регламентов и других нормативных документов в области безопасности дорожного движения (Муромский, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский районы).В Суздальском, Гусь-Хрустальном и Собинском районах, а также в областном центре отсутствует требуемый уровень освещения автомобильных дорог.Нарушения в деятельности организаций, отвечающих за содержание автомобильных дорог в зимний период нашли во Владимире, Гороховецком, Кольчугинском и Меленковском районах.Некоторыми подрядными организациями нарушаются гарантийные обязательства по исполненным государственным контрактам (автодорога по улице Школьная, города Юрьев-Польского, автомобильная дорога Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залеский).Ненадлежащим образом использовались средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В мае-июне текущего года установлено, что график размещения комплексов, находящийся в УГИБДД УМВД России по области, отличается от графика ГКУ ВО «ЦБДД ВО», 11 стационарных комплексов, расположенных на территории области, не функционируют. Кроме того, ряд камер, установленных на территории областного центра, не отражен в схеме дислокации дорожных знаков.Также в правоохранительные органы направлены материалы о подделке документа в целях получения водительского удостоверения.Проверки продолжаются.