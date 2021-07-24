Во Владимире умер заместитель главы администрации Октябрьского района, бывший депутат горсовета Леонид Фоменко. Ему было 43 года. Ранее он занимал посты в различных коммерческих ..

Во Владимире умер заместитель главы администрации Октябрьского района, бывший депутат горсовета Леонид Фоменко. Ему было 43 года.Ранее он занимал посты в различных коммерческих структурах, возглавлял МУП «Владимирские тепловые электрические сети», а также МКУ «Благоустройство». Муниципальный служащий два раза избирался в городской парламент.С лета 2019 года работал в администрации Ленинского района. Позднее перешёл в Октябрьский район.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Васильевича.