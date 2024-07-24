Подрядчик требует «приостановить работы по контракту в связи с невозможностью исполнения до согласования Заказчиком схемы ПЗУ (схемы планировочной организации земельного участка)».

Расширение бульвара художника Иванова приостановлено во Владимире. Подрядчик требует «приостановить работы по контракту в связи с невозможностью исполнения до согласования Заказчиком схемы ПЗУ (схемы планировочной организации земельного участка)».Этот объект должен быть приведён в порядок в течение 2025 года. Именно этот бульвар победил в голосовании за благоустройство. Эту же улицу исполнитель обязан расширить до четырёх полос.