С 2025 года в Суздале будет введен туристический сбор с приезжих Развитие глэмпинг-парков и...

С 2025 года в Суздале будет введен туристический сбор с приезжихРазвитие глэмпинг-парков и региональной туристической инфраструктуры, а также разработка новых туристических маршрутов и строительство гостиниц. Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига на встрече с журналистами рассказал о развитии местной туристической индустрии.По его словам, сегодня уровень федеральной поддержки регионального туризма высок. Только на празднование 1000-летия Суздаля выделено более 8 миллиардов рублей, и половина этих средств получены из государственной казны.Жемчужину Золотого Кольца в этом году, по самым скромным подсчетам, посетят более миллиона туристов. Две трети - это гости из Москвы и Московской области, которые, говорит Александр Ремига, очень требовательны к качеству отдыха.В ближайшие несколько лет Правительство области планирует значительно увеличить номерной фонд Суздаля, при этом сохранив его аутентичность. А с 2025-го в городе-музее будет введен туристический сбор - 100 рублей с одного приезжего в сутки. Это даст муниципалитету дополнительные 80 миллионов в год - на улучшение туристической инфраструктуры.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ожидаем огромное количество гостей, единственная сложность связанная с празднованием - это наличие номерного фонда у нас в Суздале и конечно спрос на сегодняшний день значительно превышает предложение.