Фестиваль гастрономии и воздухоплавания «Суздаль жАрит и парИт» пройдет во второй раз с 6 по 8 сентября. Основное торжество развернется 7 сентября, в субботу, рассказали в сообществе «ГТК

Фестиваль гастрономии и воздухоплавания «Суздаль жАрит и парИт» пройдет во второй раз с 6 по 8 сентября. Основное торжество развернется 7 сентября, в субботу, рассказали в сообществе «ГТК Суздаль». Мероприятие состоится именно на территории гостиничного комплекса. В программе: велком-ужин с приглашенным шеф-поваром, мастер-классы от приглашенных шефов и сомелье, чемпионат кулинаров «Суздаль жарит», фестиваль еды и