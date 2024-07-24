Владимирские семьи смогут тратить материнский капитал на строительство жилых домов через...

Владимирские семьи смогут тратить материнский капитал на строительство жилых домов через эскроу-счетаПрезидент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу.Он устанавливает, что средства маткапитала могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Средства маткапитала (или часть средств) могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома.Кроме того, закон предполагает механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу. Для семей, использовавших маткапитал при ИЖС с эскроу, предусматриваются дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала. Об этом сообщили в "ТАСС".Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky