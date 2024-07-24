Многодетные семьи региона получат удостоверения единого образца, действующие на всей территории России, сообщили в областном правительстве. Раньше такие документы работали только в нашем

Многодетные семьи региона получат удостоверения единого образца, действующие на всей территории России, сообщили в областном правительстве. Раньше такие документы работали только в нашем регионе, теперь пользоваться льготами по удостоверению можно будет во всей стране. Для замены обращаться в отделения соцзащиты не нужно – бланки новых удостоверений уже изготавливаются. Потом старые документы заменят на новые. Прокомментируйте