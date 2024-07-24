Введение туристического сбора в Суздале, который может стартовать с 1 января 2025 года, станет важной мерой по улучшению инфраструктуры города. Посетители, остающиеся на ночь, будут обязаны ..

Введение туристического сбора в Суздале, который может стартовать с 1 января 2025 года, станет важной мерой по улучшению инфраструктуры города. Посетители, остающиеся на ночь, будут обязаны внести плату в размере от 100 рублей, которая станет частью стоимости их проживания.Окончательное решение о размере сбора примут депутаты местного совета. Ожидается, что этот дополнительный доход пополнит городской бюджет примерно на 80 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, возможность введения туристического сбора обсуждается также в таких городах, как Муром и Владимир.