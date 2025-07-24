Мусор сюда свозили на протяжении длительного времени.

В Кольчугинском районе Владимирской области обнаружили масштабную несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, охватившую территорию более 3,1 тысячи квадратных метров в Воровском участковом лесничестве. Судя по всему, мусор сюда свозили на протяжении длительного времени.Как прокуратура Владимирской области, этот участок лесного фонда с 2009 года находится в аренде у ООО «Владимирский ЛПК». Надзорные органы установили, что компания не приняла достаточных мер для предотвращения превращения леса в свалку, хотя законодательство обязывает лесопользователей защищать свои участки от загрязнений.Природоохранная прокуратура внесла предписание лесопользователю, но нарушения не устранили. В итоге прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд, требуя обязать арендатора ликвидировать свалку. Суд удовлетворил эти требования, и теперь ООО «Владимирский ЛПК» обязано убрать мусор. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.