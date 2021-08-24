Должны остаться под крылом медицины. Речь о домах ребёнка. Правительство страны решило провести административную реформу. В частности, изменения коснутся организаций, занимающихся

Должны остаться под крылом медицины. Речь о домах ребёнка. Правительство страны решило провести административную реформу. В частности, изменения коснутся организаций, занимающихся детьми-сиротами. К 2024-му году в том числе и дома ребёнка по всей стране хотят перевести в ведение образования. Специалисты бьют тревогу. Они уверены, что в этом решении есть серьёзные риски. Ведь, как правило, малыши,