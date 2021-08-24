Ремонт выполнен. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В Муроме за ненадлежащее содержание многоквартирного дома наказали директора управляющей организацией ООО «Домоуправ». Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.«В доме № 76 по улице Красногвардейской не ремонтировался входная лестница и кровля, теплоизоляция трубопровода отопления была изношена», - выяснили прокуроры в ходе проверки.Директору внесено представление. Ремонт выполнен. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.