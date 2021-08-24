24.08.2021

2021-08-24 09:50:04

За сутки во Владимирской области выявлено еще 183 заболевших колронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 августа 2021 года лабораторно подтверждено 183 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



31 случай во Владимире, 23 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 2 сл. в г. Радужный.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 960 случаев заболевания.



11 189 случай во Владимире, 5620 сл. в Гусь-Хрустальном, 5162 сл. о. Муром, 3799 сл. в Ковровском, 2653 сл. в Александровском, 2612 сл. в Петушинском, 1992 сл. в Юрьев-Польском, 2052 сл. в Вязниковском, 2049 сл. в Кольчугинском, 1923 сл. в Суздальском, 1581 сл. в Собинском, 1566 сл. в Киржачском, 1344 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1096 сл. в Камешковском, 924 сл. в Селивановском, 713 сл. в Судогодском, 598 сл. в г. Радужном.