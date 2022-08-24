По предварительным данным, в автобусе, который сегодня утром вылетел с дороги на газон у площади...

По предварительным данным, в автобусе, который сегодня утром вылетел с дороги на газон у площади Победы, пострадал один из пассажиров.С ушибом он обратился за медицинской помощью. Пострадавшему рекомендовано амбулаторное лечение.Напомним, что сегодня в 9.20 автобус №32, скорее всего, подрезала легковушка. И, чтобы предотвратить столкновение, ему пришлось отвернуть в сторону и выехать за пределы проезжей части.Увы, это уже четвертое происшествие с владимирским общественным транспортом с начала августа.Фото: ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.