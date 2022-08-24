Люди получают травмы по собственной неосторожности.

В январе-июле 2022 года на объектах железнодорожной инфраструктуры в границах Горьковской магистрали снизился уровень непроизводственного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Так, за семь месяцев этого года травмы по собственной неосторожности получили 78 человек, 55 из них погибли. За тот же период прошлого года были травмированы 88 человек, 62 из них погибли.Чаще всего происшествия происходит из-за хождения по железнодорожным путям перед идущим поездом, а также из-за травмирования электротоком.На ГЖД регулярно проводят профилактическую работу, чтобы предупредить травмирование людей на железнодорожных объектах. Например, строят и ремонтируют пешеходные мосты и настилы, устанавливают знаки безопасности и предупреждающие плакаты. Кроме того, сотрудники Горьковской магистрали вместе с правоохранительными органами регулярно проводят рейды, а также профбеседы в школах.Горьковская железная дорога призывает жителей соблюдать правила перехода путей и сохранять бдительность.«Железная дорога – зона повышенной опасности и никакая спешка не сможет оправдать серьёзных последствий для жизни и здоровья человека», - добавляют в ГЖД.