Октябрьским районным судом г.Владимира назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении...

Октябрьским районным судом г.Владимира назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении несовершеннолетнего лица.Его обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся на территории города взрыве, сообщила пресс-служба судов Владимиской областиПо версии следствия, весной текущего года несовершеннолетний житель г.Владимира, действуя из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка и дестабилизации обстановки, посредством принадлежащего ему мобильного телефона разместил в сети «Интернет» заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на территории памятника «Золотые ворота».Судебное разбирательство по делу назначено на 31 августа 2022 года.Фото https://www.pxfuel.com/