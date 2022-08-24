Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет или штраф на огромную сумму денег

Заведено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в «заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры» (ч.2 ст. 207 УК РФ).По предварительным данным Октябрьского районного суда, весной 2022 года несовершеннолетний опубликовал сообщение о ложном готовящемся взрыве Золотых ворот. Мотив молодого человека был прост – обычное хулиганство. Целью было – нарушить общественный порядок.31 августа состоится суд. Юноше грозит штраф от 500 – 700 тысяч рублей или тюремное заключение сроком от 3 – 5 лет. Однако, возможно смягчение приговора, так как обвиняемому нет 18 лет.Дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде.