Прокуратура ищет виновника злодеяния

В Коврове, в результате прокурорской проверки, возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб оценивается почти в 1 миллион рублей.организовало незаконную рубку хвойных деревьев, тем самым нанеся ущерб в 998 тысяч рублей.В результате проверки началось расследование уголовного дела по статье 260-й УК РФ, по которой предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Расследованием занимается Ковровский городской прокурор, рассказала пресс-служба ведомства по Владимирской области.