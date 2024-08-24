В Костерево произошла драка, повлёкшая смерть двух людей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, в Петушинском районе произошёл инцидент с летальным исходом. В квартире города Костерево 7 июня 2023 года обнаружили тело мужчины 67 лет и женщины 74 лет.По итогам расследования выяснилось, что в ночь с 6 на 7 июня в квартире происходило застолье. К празднику присоединились двое мужчин. Хозяин помещения сделал замечание гостю, поскольку тот начал некрасиво себя вести по отношению к женщине.Вскоре конфликт перерос в драку, группа мужчин избила потерпевшего кулаками и ногами. После этого один из фигурантов нанёс женщине семь ударов отвёрткой. Пострадавшие погибли на месте.Ранее осуждённые фигуранты скрылись. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личности были установлены. Суд вынес приговор в виде 15 лет в тюрьме за убийство одному и семи лет в тюрьме другому фигуранту.