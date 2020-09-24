Общероссийскому телефону доверия для детей исполняется 10 лет. Он был организован по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К юбилею его организаторы

Общероссийскому телефону доверия для детей исполняется 10 лет. Он был организован по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К юбилею его организаторы делятся, с какими проблемами к психологам обращаются звонящие. В нашей области линия детского телефона доверия заработала 1 октября 2010 года на базе Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Анонимно, конфиденциально и