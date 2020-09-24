команда Владимирской области примет участие в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых».

Завтра начинается III Национальный чемпионат «Навыки мудрых», и владимирские профессионалы тоже примут в нем участие. Это новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills. В нем соревнуются участники старше 50 лет. Соревнования по 26 компетенциям организованы в дистанционно-очном формате. На Чемпионат приедут конкурсанты из 75 субъектов Российской Федерации, победители отборов в своих регионах.Владимирские профессионалы будут соревноваться в трёх компетенциях: «Технологии моды», «Сварочные технологии» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Они пройдут в колледжах региона: Владимирском технологическом, Ковровском промышленно-гуманитарном и Муромском педагогическом.Центра управления соревнованиями находится Новосибирске. Эксперты в режиме реального времени будут осуществлять контроль, наблюдение и оценку соревнований на конкурсных площадках.