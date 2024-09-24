Техническая проверка системы оповещения об угрозе ЧС будет проводится 2 октября (среда) во Владимире. С 10:00 до 11:00 горожане услышат вой сирен и речевое сообщение с перечнем порядка действий.

Техническая проверка системы оповещения об угрозе ЧС будет проводится 2 октября (среда) во Владимире. С 10:00 до 11:00 горожане услышат вой сирен и речевое сообщение с перечнем порядка действий. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Власти обратили внимание на то, что реагировать на проверку никаким образом не стоит. Ранее «Шестой канал» рассказывал, как работают системы