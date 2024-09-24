В Москве началась церемония прощания с единственным сыном Ирины Понаровской. На убитую горем звезду страшно смотреть...

В Москве началась церемония прощания с единственным сыном Ирины Понаровской. На убитую горем звезду страшно смотреть...Наследник звезды художник Энтони Родд умер в Москве 20 сентября от внезапной остановки сердца. До 40-летия он не дожил меньше месяца. Мужчина скончался в ванной, когда пошел принять перед сном контрастный душ. По предварительной версии, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности.Прощание с ним проходит в храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Он был освящен еще в 1766 году и является одним из немногих никогда не закрывавшихся московских храмов. Он находится во 2-м Крестовском переулке Москвы, недалеко от дома на Трифоновской улице. В нем долгое время жила Ирина Понаровская, поэтому эта церковь для нее – родная.На 71-летнюю Ирину Понаровскую у гроба сына больно смотреть. Она вся черная от горя. Под темными траурными одеждами кажется, что звезда превратилась в тень. Певица едва стоит на ногах от такого удара, ее поддерживают под руки овдовевшая невестка, 10-летний внук Эрик и 6-летняя внучка Шарлотта. Писали, что когда Понаровская узнала про смерть своей кровиночки, она страшно кричала и плакала, даже с сердцем стало плохо...Помоги, Господи, пережить им эту боль потери. Царствие небесное, новопреставленный раб божий!