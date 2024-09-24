43-летняя Татьяна Ершова пропала в прошедшую субботу, 21 сентября. Женщина жила и работала во Владимире, а в родной поселок Дружба в Камешковском районе заглядывала на выходные, чтоб навестить

43-летняя Татьяна Ершова пропала в прошедшую субботу, 21 сентября. Женщина жила и работала во Владимире, а в родной поселок Дружба в Камешковском районе заглядывала на выходные, чтоб навестить маму. Когда Татьяна пропала, близкие обратились в поисковой отряд «ЛизаАлерт». 23 сентября у села Эдемское (2,5 км от Дружбы) было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.