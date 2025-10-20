Человек средних лет в белом балахоне играет в гольф. Сильно бьет по мячу. Мяч летит, летит и попадает в низколетящую птицу, меняет направление и попадает в дерево, отскакивает от дерева и вылетает на дорогу, там на него наезжает автомобиль, мяч выскакивает из-под колеса и попадает зайцу сидящему в кустах в зад, заец бежит по полю, его хватает беркут, поднимает в небо, мяч выскакивает из зайца, летит вниз, делает несколько зиг-загов и по спиралиевидной траэктории влетает в лунку.
Мужчина в белом поднимает голову к небу и говорит:
- Отец, дай я в гольф поиграю, ладно!
еще анекдот!