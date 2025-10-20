Мэр Суздаля Алиса Бирюкова объявила о скором уходе с поста градоначальника в связи с истечением срока полномочий. Она возглавляла администрацию города с ноября 2023 года, и именно на ее

Мэр Суздаля Алиса Бирюкова объявила о скором уходе с поста градоначальника в связи с истечением срока полномочий. Она возглавляла администрацию города с ноября 2023 года, и именно на ее руководство пришлось празднование 1000-летия Суздаля. В своих соцсетях Бирюкова поблагодарила коллег за совместную работу и отметила достижения последних двух лет. Она подчеркнула, что Суздаль всегда останется