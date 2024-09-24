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<a href="https://33live.ru/novosti/24-09-2024-v-kovrovskom-rajone-za-odin-den-sluchilos-dva-pozhara.html" target="_blank">В Ковровском районе за один день случилось два пожара</a> - В минувшее воскресенье около 9 часов утра поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Отруб. К моменту прибытия экстренных служб деревянное здание горело по всей