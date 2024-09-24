В минувшее воскресенье около 9 часов утра поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Отруб. К моменту прибытия экстренных служб деревянное здание горело по всей
В минувшее воскресенье около 9 часов утра поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Отруб. К моменту прибытия экстренных служб деревянное здание горело по всей площади. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Как выяснилось, причиной пожара стало несоблюдение мер безопасности – хозяин дома проводил пожароопасные работы на