Владимирские спортсмены вошли в тридцатку лучших на вторых Всероссийских играх Александра Невского. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Александр

Владимирские спортсмены вошли в тридцатку лучших на вторых Всероссийских играх Александра Невского. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев в своих социальных сетях. Серебро на Кубке России по киокусинкай завоевала владимирская спортсменка Евгения Кузнецова. Четыре золотых и одну бронзовую медали взяли спортсмены по конкуру. Третье место на мотокроссе занял юный спортсмен