Во Владимирской области стали больше болеть ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости вырос более чем на 31%. За прошедшие семь дней в регионе за медицинской помощью

Во Владимирской области стали больше болеть ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости вырос более чем на 31%. За прошедшие семь дней в регионе за медицинской помощью обратились 11 тысяч жителей. Во Владимире заболели 3 тысячи 300 человек. Такие данные приводят в Роспотребнадзоре. А вот неделей ранее больничный лист оформили 8,5 тысяч пациентов области.