В ближайшее время данная техника будет передана для использования в муниципальных структурах.

По усмотрению Губернатора Александра Авдеева с целью обеспечения безопасности движения на дорогах в зимний сезон 2024-2025 годов из резервного фонда Правительства Владимирской области выделена сумма в 50 миллионов рублей на закупку 20 единиц специализированной коммунальной техники. Машины уже были приобретены, прошли осмотр.В ближайшее время данная техника будет передана для использования в муниципальных структурах. Это 16 дорожных машин МД.03 и 4 мини-погрузчика ANT 1000.1.Эта новая техника сможет эффективно использоваться муниципалитетами для проведения ремонтных работ, уборки улиц от грязи и пыли, вывоза снега, транспортировки материалов, а также для погрузочно-разгрузочных и землеройных работ. Кроме того, она будет задействована для уборки снежных и ледяных отложений на дорогах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также для вырубки и удаления аварийных деревьев, которые представляют опасность для жителей. Напомним, ранее мы писали, что