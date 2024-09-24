Особенно заметно в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза.

Жители Владимира в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 27%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов.Особенно заметно в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза. Тем не менее именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, которые генерируют 43% трафика. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.Как выяснили аналитики Yota, среди астрологических сайтов жители Владимира больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на гаданиях (38% от всех потраченных гигабайт), нежели чем на гороскопах (13%). Сайты про натальные карты во Владимире посещают 22% пользователей, которые обеспечивают 23% трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией (10% пользователей) генерируют 17% трафика.Владимирские женщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 63% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 65% трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей (+ 74%) и трафика (+72%) в 2024 году по России. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин (9,6 минуты против 9,4 минуты на пользователя).Из всех категорий эзотерики мужчины Владимира больше всего интересуются гаданиями (40% мужчин), а меньше всего — гороскопы (15%). Женщины в областном центре, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (32%) и реже — на нумерология (10%). Больше всего эзотерикой в регионе интересуются люди в возрасте 26-45 лет (60% пользователей, 37% трафика), однако по России оРоссиисамую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика). Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26-35 лет.Гадания наиболее популярны в Магасе, Магадане и Нальчике — в этих городах наибольший расход интернет-трафика на подобных порталах в расчете на пользователя. В то же время темой эзотерики среди регионов Центрального федерального округа больше интересуются в Москве и Ярославле. Тверь замыкает тройку лидеров.СПРАВКАYota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.Справка от МегаФонаКак отмечают аналитики МегаФона, пик интереса к эзотерическим сайтам у жителей Владимира приходится на летние месяцы. А зимой, особенно в январе, несмотря на новогодние каникулы и период святочных гаданий, интерес к сайтам ослабевает и наблюдается падение трафика на 5% по сравнению с показателями теплого времени года.В рейтинге самых увлекающихся астрологией и нумерологией регионов ЦФО среди абонентов МегаФона Москва заняла первое место, далее идет Тверь, а замыкает тройку лидеров Ярославль.Реклама.