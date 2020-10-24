Вечером 23 октября около 19 ч на пульт дежурному по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в одном из домов в Александровском раойне. Пожар произошел в деревне Арсаки на улице

Вечером 23 октября около 19 ч на пульт дежурному по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в одном из домов в Александровском раойне. Пожар произошел в деревне Арсаки на улице Станционная. Огнеборцы оперативно прибыли на место, где обнаружили тление постельных принадлежностей в квартире на втором этаже. В ликвидации пожара участвовали 4 единиц техники и 11