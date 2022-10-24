Отбор будет проходить среди населённых пунктов с населением от 100 до 500 человек.

Жители Владимирской области выберут, куда провести мобильную связь 4G. Отбор будет проходить среди сёл и деревень с населением от 100 до 500 человек.Голосование проходит на госуслугах до 12 ноября. Кроме того, поддержать свой населённый пункт можно по почте. Обращение нужно отправить в Минцифры, но не позднее 26 ноября. Адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом №10, строение 2. Итоги подведут в конце декабря. Интернет появится в 17 деревнях-победителях.Добавим, что в текущем году «сетью» покрыли 19 отдалённых населённых пунктов.