Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Во Владимире 75-летнюю пенсионерку, насмерть сбившую женщину, отправят в тюрьму. Приговор вынес Ленинский районный суд Владимира.Осужденная, управляя Kia Rio, ехала по проспекту Строителей в сторону улицы Горького. При включении красного сигнала светофора она не остановилась. В итоге женщина совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть. От полученных травм пострадавшая скончалась.Жительница Владимира признала свою вину, но даже не смотря на частичное возмещение ущерба потерпевшей стороне, все равно отправится на зону. Суд приговорил её к году колонии-поселения. Кроме того, семье погибшей она выплатит 1,5 млн рублей.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.