Праздничное открытие состоится 26 октября. В этот день посетителей магазина ждет увлекательная программа. Будет проведен розыгрыш сертификатов на покупки в Familia, а при покупке на сумму от 2500 ..

Праздничное открытие состоится 26 октября. В этот день посетителей магазина ждет увлекательная программа. Будет проведен розыгрыш сертификатов на покупки в Familia, а при покупке на сумму от 2500 рублей - попкорн в подарок.Также 26 октября помимо традиционных скидок Familia до -85%, будут действовать дополнительные -10% на весь ассортимент для участников бонусной программы Сафари. Весь день в магазине будет работать ведущий, который создаст атмосферу праздника и веселья.Первый магазин Familia в Коврове откроется в торгово-развлекательном центре КовровMall по адресу: ул. Лопатина, д. 7. Новый магазин предлагает покупателям все преимущества шопинга в Familia: светлое пространство с площадью почти 1000 кв. м, широкий ассортимент из 5 000 оригинальных международных и российских брендов различного ценового сегмента, многие из которых ушли из России, со скидками до -85%. Большинство вещей в Familia представлено в единственном экземпляре, а ассортимент обновляется почти ежедневно.Familia — это уникальный офф-прайс формат, где шопинг превращается в увлекательную охоту за сокровищами. Для ещё большей выгоды и радости от покупок в Familia действуют специальные предложения: бонусная программа «Сафари» и возможность оплаты покупок частями.С ассортиментом можно ознакомиться .Шоппинг в Familia — это радость от выгодных покупок для всей семьи!Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА ГРУПП»ОГРН 1027739364443ИНН/КПП 7703295463/774950001Реклама. ERID: LjN8KGoXL​