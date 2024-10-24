Мэрия отменила торги по вырубке 250 деревьев в Центральном парке, сообщили на сайте городской администрации. Такое решение было принято на совещании по вопросам благоустройства. Напомним,

Мэрия отменила торги по вырубке 250 деревьев в Центральном парке, сообщили на сайте городской администрации. Такое решение было принято на совещании по вопросам благоустройства. Напомним, недавно на сайте Госзакупок появился лот по поиску подрядчика на вырубку деревьев в Центральном парке. Согласно документам, там планировалось уничтожить 250 аварийных и больных деревьев. Сегодня в мэрии сообщили, что