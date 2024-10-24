Работник обратился за помощью в прокуратуру.

В Петушинском районе Владимирской области завершилось рассмотрение уголовного дела против местной жительницы из-за невыплаты заработной платы. Прокуратура региона сообщила, что женщина более двух месяцев не платила своему сотруднику, в результате чего задолженность составила более 36 тыс. рублей.Работник обратился за помощью в ведомство, что привело к судебному разбирательству. Суд вынес обвинительное решение и назначил руководителю штраф в 100 000 рублей. На момент следствия задолженность была погашена в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что