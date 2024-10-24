Владимиру Путину подарили купюру в 50 БРИКС, которую напечатали в Киржачском районе. Как сообщает издательство ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, президент, смеясь, передал купюру главе

Владимиру Путину подарили купюру в 50 БРИКС, которую напечатали в Киржачском районе. Как сообщает издательство ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, президент, смеясь, передал купюру главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, однако, ей деньги не понравились — пресс-секретарь сказал, что она ревностно следит за рублем. Символическую валюту произвела компания «АРМ-регистр» совместно с «Киржачской типографией». Автором идеи выступил