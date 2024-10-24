Спорткомплекс с бассейном начали строить на улице Лакина в районе дома №157, сообщили в Инспекции госстройнадзора Владимирской области. Это место станет единственным в регионе, где можно

Спорткомплекс с бассейном начали строить на улице Лакина в районе дома №157, сообщили в Инспекции госстройнадзора Владимирской области. Это место станет единственным в регионе, где можно будет круглогодично заниматься теннисом и пляжными видами спорта. Возведением спорткомплекса занимается частная фирма ООО “Торговый дом БЭСТ”. Как сообщают в Госстройнадзоре, здание будет разделено на четыре части: встроенный надземный