До 25 октября во Владимире проверят состояние бомбоубежищ. Постановление об инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны опубликовали в мэрии. Документ подписан 22 числа.

До 25 октября во Владимире проверят состояние бомбоубежищ. Постановление об инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны опубликовали в мэрии. Документ подписан 22 числа. Проверять будут все бомбоубежища, не зависимо от формы собственности. В бункерах оценят состояние входов и аварийных выходов, систему вентиляции, состояние несущих и ограждающих конструкций, а еще осмотрят стены, пол и потолки. В отдельно