Центр специализируется на лечении инфарктов, ишемической болезни и инсультов.

В Александровской районной больнице Владимирской области была оказана экстренная медицинская помощь 62-летней Любови Гавриловой из Мытищ, у которой возникло резкое воспаление в груди. Благодаря современному оборудованию и высококвалифицируемым врачам, пациентка после операции по установке стента уже идет на поправку. Историю рассказалаЛюбовь Гаврилова отдыхала на даче в и смогла вызвать скорую помощь, когда почувствовала боль. В больнице врачи быстро приняли решение об операции, которая была выполнена бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.Сергей Крук, руководитель Регионального сосудистого центра, подчеркнул, что за всю их практику помощь была оказана более 2000 пациентам, и всех пациентов обслуживают независимо от места прописки. Центр специализируется на лечении инфарктов, ишемической болезни и инсультов, проводя сложные операции на коронарных сосудах и мозговых сосудах. Напомним, ранее мы писали, что