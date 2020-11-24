Против руководителя возбуждено уголовное дело за незаконную выписку премий.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Александр Королёв, используя свои полномочия, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодовой премии по итогам работы за 2019 год. Размер выплаты составил более 1,5 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.Заместителю главного директора и главному бухгалтеру ООО «Владимиртеплогаз» досталось более 1,4 миллионов рублей. Через неделю после подписания документа средства поступили на счета начальников.«Преступными действиями Александра Королева ООО «Владимиртеплогаз» причинен материальный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей», - считает следком.В настоящее время 42-летнему руководителю предъявлено обвинение по статье «присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения».К расследованию уголовного дела подключены МВД и ФСБ Владимирской области.