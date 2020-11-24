Депутаты областного парламента утвердили изменения в избирательный кодекс.

23 ноября Заксобрание Владимирской области внесло изменения в региональный избирательный кодекс. Документ приводили в соответствие с федеральными нормами.В новой редакции закона появился пункт о проведении досрочного голосования. При необходимости срок может быть увеличен до 15 суток на всей территории или на части избирательного округа. Сделать выбор вне помещения можно будет за семь дней до единого дня голосования(ЕДГ). С этого момента бюллетень можно получить досрочно без уважительной причины.Отмечается, что принятые нормы скопированы из федерального закона.В результате «за» проголосовали 27 народных избранников, 10 подняли руки «против».