В МЧС напоминают, что лёд ещё не набрал безопасную толщину.

Во Владимирской области в озере Красный Яр утонул 62-летний рыбак. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Тело погибшего спасатели извлекли из водоёма, расположенного вблизи деревни Овинищи Гороховецкого района. Ещё вчера мужчина отправился на рыбалку. По всей видимости, во время ловли и произошла трагедия.В МЧС напоминают, что лёд ещё не набрал безопасную толщину. К слову, на злополучном озере она достигла всего четырёх сантиметров.