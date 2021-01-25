Госавтоинспекторы проверили несколько десятков автомобилей, в которых находились дети.

Несмотря на регулярно проводимые сотрудниками профилактические мероприятия, некоторые водители транспортных средств продолжают игнорировать требования ПДД, касающиеся обязательного использования специальных удерживающих устройств в случаях, когда в автомобиле находится юный пассажир.В Киржачском районе сотрудники ОГИБДД провели рейд по выявлению подобных правонарушений. Сформированная группа нарядов несла службу вблизи детских образовательных учреждений. К сотрудникам полиции присоединились представители народной дружины.Госавтоинспекторы проверили несколько десятков автомобилей, в которых находились дети. В ходе рейда шесть автолюбителей были привлечены к административной ответственности.При составлении административных материалов сотрудники полиции и дружинники напомнили правонарушителям, что маленький пассажир – это большая ответственность, а игнорирование требований безопасности может привести к печальным последствиям. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.