Александровская свалка в деревне Машково закрыта для отходов! Теперь ей не светит ни московский мусор, ни какой- либо ещё. Кто закрыл объект : активисты - экологи или это решение предприятия, обслуживающего свалку?

Александровская свалка в деревне Машково закрыта для отходов! Теперь ей не светит ни московский мусор, ни какой- либо ещё. Кто закрыл объект : активисты - экологи или это решение предприятия, обслуживающего свалку?Игорь Крицкий, исполнительный директор 000 «Экоресурс»:- Нами было принято решение о прекращении размещения отходов в связи с тем, что... ..наши текущие расходы на содержание и эксплуатацию этого полигона текущий тариф не покрывает даже на 30 процентов. В тариф для размещения отходов жителей города Александрова была взята только 10-ая часть расходов.Какова дальнейшая судьба Александровского полигона, и что с ним происходит сейчас? Куда теперь повезут мусор и изменится ли тариф для жителей Александрова? Смотрите репортаж Любови Истратовой в итоговм выпуске "Вестей" в 21:05.