Договор предусматривал досрочное погашение кредита при полной выплате процентов, начисленных до даты досрочного возврата займа.

Во Владимире областной суд рассмотрел апелляцию мужчины, который требовал от ПАО «Сбербанк России» вернуть переплаченные проценты и компенсировать моральный вред.По информации пресс-службы Фемиды, владимирец досрочно, по прошествии 35 недель, выплатил кредит, который взял на 120 месяцев. В связи с этим он полагал, что размер погашенных процентов за пользование займом превысил сумму процентов, прописанных в договоре. Заёмщик обратился в банк о возврате денег за «лишние» проценты. Однако его заявление не было удовлетворено.Выяснилось, что договор предусматривал досрочное погашение кредита при полной выплате процентов, начисленных до даты досрочного возврата займа.В Ленинском районном суде заёмщику не удалось доказать свою правоту. Областной суд поддержал позицию коллег.