Долгое время он работал заместителем главы города, начальником управления архитектуры и...

Долгое время он работал заместителем главы города, начальником управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.Владимир Андреевич Немков родился 11 июня 1950 года во Владимире. После окончания Владимирского строительного техникума проходил службу в рядах Советской армии. В 1971 году поступил на работу в проектную организацию «Владкоммунремпроект». В 1978 году окончил Владимирский политехнический институт, получив специальность инженера-строителя.В 1980 году стал инструктором Ленинского райкома КПСС, затем работал секретарем парткома «Облмежколхозстройобъединения», инструктором обкома КПСС. С 1988 года работал по профилю в должности заместителя начальника областного управления народного образования.В 2002 году был назначен начальником управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.В 2003-2011 гг., возглавляя городское управление архитектуры и строительства, одновременно являлся заместителем главы города Владимира.Трудовая деятельность В.А. Немкова отмечена медалью «За трудовую доблесть», званиями «Почетный строитель России», «Почетный работник общего образования РФ», почетным знаком Российского Союза строителей «Строительная слава».Всегда оставаясь верным родному городу, Владимир Андреевич Немков заслужил репутацию профессионального и надежного руководителя, искреннего, отзывчивого, порядочного человека. Таким его и запомнят, отметила городская администрация в официальном некрологе.Прощание с В.А. Немковым состоится 26 января 2023 г. в 12.00 в Ритуальном зале по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.