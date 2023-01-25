Сегодня ему исполнилось бы 85 лет. Байки о том, что Владимир Высоцкий в середине 60-х годов посещал...

Сегодня ему исполнилось бы 85 лет. Байки о том, что Владимир Высоцкий в середине 60-х годов посещал тот и иной город, чтобы спеть на чьей-то прокуренной кухне, не первое десятилетие гуляют по всей стране.Пока что исследователи смогли выяснить, что еще школьником Владимир Высоцкий отдыхал в пионерском лагере под Покровом. Достоверной информации его концертах на Владимирщине нет. Однако помнят и любят его у нес так же сильно как и во всей России.10 лет назадпамятный бюст Высоцкому появился на центральной площади Гороховца. благодаря всероссийскому проекту "Аллея славы" в рамках областного молодежного конкурса творческих работ, посвященных 75-летию со дня рождения актёра. И по инициативе предпринимателя Андрея Князева. А в расположенной рядом гостинице "Водолей" начал работу ресторан "Вертикаль". Андрей Князев надеется, что Гороховец станет духовным центром для поклонников творчества великого поэта.На открытие фонтана "Высоцкий" в Гороховец приехал сын поэта. Струи фонтана "Высоцкий" бьют под знаковые песни барда. Высоцкий объединил страны и континенты, памятники известному советскому поэту и актеру есть в разных уголках земного шара, но такого как в Гороховце, по словам мецената Андрея Князева, нет нигде.Однажды свой музыкальный подарок ко Дню Великой Победы подготовил владимирский "Рекорд оркестр". Рок-команда записала искреннюю композицию - кавер песни Владимира Высоцкого - "Письмо перед боем". Музыканты "Рекорд оркестра" признаются: впервые в их творчестве так мощно прозвучала военная тема. Знаменитая песня Владимира Высоцкого "Письмо перед боем". Ее бард написал 22 года спустя после Великой Победы. В 1967-ом. Пронзительная история гибели молодого солдата в бою под Сурою. За минуту до смерти - в треугольном конверте - "пулевое ранение" - весть о том, что невеста устала ждать.Наши музыканты а театре на Таганке выступали на вечере памяти, посвященном Владимиру Семёновичу именно с этой композицией. И поняли, вот оно,- в самое сердце!А свою встречу с легендарным бардом владимирский фотограф Леонид Аренкин называет подарком судьбы. В 1978-ом он побывал на одном из творческих вечеров актёра в Запорожье. В память о том концерте Аренкин хранит фотографию барда с автографом.Этот портрет он сделал во время той памятной встречи.Леонид Аренкин, фотограф: "У меня фоторужье, фотоснайпер. Из зала метров с 60. Ни он меня не видит, никто, ничего! Я из зала наснимал с разных сторон. Я заснял все это и на следующий день у него был второй день концертов".