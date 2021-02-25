В список попали 13 предприятий.

Администрация Владимира опубликовала перечень налоговых агентов, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1 января 2021 года. В него попали 13 предприятий."Чемпионом" продолжает оставаться ЗАО по свиноводству «Владимирское», долг предприятия снизился по сравнению с прошлым годом, на сегодня он составляет более 3 миллионов рублей. На втором месте «Владимирский моторо-тракторный завод» с долгом более чем в 2,4 миллиона. Общая задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1 января этих предприятий составила чуть более 14,6 миллионов рублей.